Caso nos EUA- Um extremista decapitou o pai e mostrou cabeça em live no YouTube

Um retrato bastante explícito do que o ódio e as teorias conspiratórias podem causar. No vídeo que circulou na internet e ficou no ar por mais de 6 horas, Justin Mohn bradava por uma revolução contra Biden e afirmava que a violência era a única solução.

Ele fez vários discursos xenófobos, aos quais as redes dos EUA estão infestadas- por aqui também encontram eco.

A péssima moderação das redes, como YouTube e Twitter, fez com que o vídeo permanecesse por horas antes de ser removido.

Assim como em 8 de janeiro, onde discursos conspiracionistas fizeram com que milhares de pessoas invadissem os 3 poderes em busca de um golpe que mudaria tudo. São situações diferentes que tem a mesma motivação, as mentiras e o ódio. As redes, com sua ânsia por dinheiro, fazem uma péssima moderação e não combatem o mal que o ódio e as mentiras proporcionam.

