Aos 50 anos, Adriane Galisteu revela que faz reposição hormonal

Reposição hormonal- A menopausa e o climatério fazem ou farão parte da vida de todas

as mulheres, entretanto, para muitas falar sobre esse assunto ainda é algo muito delicado. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Bigfral, cerca de 35% das mulheres enfrentam descaso, deboche e até risadas ao falar sobre menopausa. Na contramão desses dados negativos, Adriane Galisteu revelou recentemente em uma entrevista ao UOL sobre esse período de sua vida e como a reposição hormonal mudou para melhor sua qualidade de vida. “Eu deveria ter começado antes (…) É absolutamente possível e você passa por isso de um jeito muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquilo sem passar pelo susto”, afirma a apresentadora de 50 anos.

Em média, as brasileiras entram nessa fase aos 48 anos, segundo dados do Estudo Brasileiro de Menopausa, porém, os sintomas podem começar a surgir aos 40 anos, período chamado de perimenopausa. A reposição hormonal é uma das terapias disponíveis para amenizar sintomas e melhorar a qualidade de vida. Márcia Cunha, psicanalista, fundadora e CEO da Plenapausa , primeira startup brasileira focada nos cuidados com a mulher durante a menopausa, destaca que é necessário que as mulheres busquem mais informações e ajuda para aliviar os sintomas que chegam nesse período, uma vez que terão de conviver com eles por um longo período de suas vidas.

“Entre os tratamentos disponíveis hoje, além da reposição hormonal, muitas escolhem uma abordagem holística e natural, combinando mudanças na dieta e uma rotina de exercícios físicos e terapias alternativas, como aromaterapia e acupuntura. Tudo isso, sem dúvidas, é válido. Passaremos metade das nossas vidas na menopausa, vamos viver mais e podemos sim viver melhor”, diz a executiva.

Márcia Cunha

Fundadora e CEO da Plenapausa , Márcia é empreendedora de segunda viagem, graduada em Economia e MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV. Sempre inserida no universo feminino, formou-se em Psicanálise pelo CEP SP, a fim de compreender ainda mais as mulheres. Ela é Business and Executive Coach formada pelo ICI, possui mais de 18 anos de experiência profissional e atuou em organizações nacionais e multinacionais de grande porte como Alcoa, Delphi, Vivo e Epay Worldwide.

Plenapausa

Primeira Femtech no Brasil com foco na saúde da mulher a partir da menopausa. Entendendo que hoje, no Brasil, são cerca de 35 milhões de mulheres em idade menopausal e 85% delas sentem os sintomas em maior ou menor grau. Ainda que parte do público feminino desconheça os sintomas, a Plenapausa tem como missão gerar informação, cuidado e tratamento às mulheres durante essa fase, que a partir de pesquisas e dados, busca constantemente criar soluções efetivas para esse público. A femtech recebeu aceleração da Matter, maior hub de inovação em saúde dos Estados Unidos.

