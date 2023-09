Nasa Space com inscrições abertas

Desde a sua criação em 2012, o International Space Apps Challenge da NASA

se tornou o maior hackathon mundial, permitindo que milhares de cidadãos em todo o mundo usem os dados abertos da NASA para criar soluções inovadoras aos desafios que enfrentamos na Terra e no espaço. A próxima edição sob o comando da Hackathon Brasil será nos dias 7 e 8 de outubro (sábado e domingo) de 2023, em 10 cidades de três estados: São Paulo: Barueri, Campinas, Guarulhos, Osasco e Santana de Parnaíba. Em Minas Gerais nas cidades de Governador Valadares, Ipatinga, Itambacuri e Teófilo Otoni e no Paraná em Cascavel. Ao mesmo tempo, o hackathon estará ocorrendo no mundo inteiro em mais de 180 países.

O Space Apps inspira as comunidades locais a se unirem, pensarem intensamente e criarem soluções para problemas importantes. A cada ano, o Space Apps envolve milhares de pessoas em cidades ao redor do mundo para trabalhar com os dados de código aberto da NASA e de outras agências espaciais, incluindo a Brasileira, em um sprint de 48 horas. Equipes de tecnólogos, cientistas, designers, empreendedores, artistas e outros colaboram para responder a alguns dos desafios mais prementes da Terra e do espaço. As inscrições vão até 6 de outubro ou até esgotar as 150 vagas disponíveis para cada cidade que terá o apoio da Comunidade Hackathon Brasil.

CONHAHACK 2023

No dia 7 de outubro será aberto o CONAHACK 2023 – Congresso Nacional de Hackathon. Evento virtual, realizado pela Hackathon Brasil em parceria com a NASA Space Apps Challenge, com muitas palestras, workshops e hackathons para qualquer um que tenha interesse em participar. Com o objetivo de apoiar a agenda 2030 da ONU, o tema do CONAHACK a partir deste ano até 2030, será sobre os Objetivos Sustentáveis da ONU. O (ODS) é uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.

Como o Space Apps funciona?

Richard Tordoya, fundador da Hackathon Brasil e organizador de eventos na Space Apps, departamento de Inovação da agência espacial norte-americana (NASA), conta que em um fim de semana de cada ano, com a ajuda da Equipe Organizadora Global da NASA (conhecida como Equipe GO), centenas de líderes locais em todo o mundo realizam eventos em um sprint de 48 horas no qual seus participantes criam soluções para os desafios que a NASA propõe, criando jogos, aplicativos para smartphone e computador, vídeos, ferramentas de ensino e muito mais.

A Comunidade Hackathon Brasil e seus parceiros são responsáveis por organizar o Hackathon em algumas cidades do Brasil. “É possível escolher qualquer uma das cidades para participar, pois não é necessário morar em nenhuma delas. O evento é híbrido e isso não interfere na participação”, diz.

Inscrições Hackathon da NASA até o dia 6 de outubro ou até o preenchimento das 150 vagas disponíveis por cidade: https://hackathonbrasil.com.br/nasa/ Inscrições para as palestras do CONAHACK: https://conahack.com.br/ A participação em ambos os eventos é gratuita.

Chuva de Granizo prejudica evento da NASA

Para as cidades de Itambacuri e Teófilo Otoni no estado de Minas seria uma grande novidade ter um evento desse porte pela primeira vez. Porém, estas cidades sofreram com uma intensa chuva de granizo, no último dia 21, que deixou várias pessoas desabrigadas. Além disso, as cidades ficaram sem energia e sinal de celular por alguns dias. Por conta disso, Richard explica que é bem provável que o hackathon não aconteça nestas cidades de forma presencial.

“É um dos meus objetivos de vida, levar essas iniciativas de inovação para os lugares mais afastados das grandes capitais. Já estávamos conversando com universidades, prefeituras e CDL (Câmara de Lojistas) para obter o apoio necessário para realizar o evento. Mas agora as prioridades por lá são outras: atender os moradores que precisam de roupas, comida e água. O prejuízo por lá foi muito grande pelo que estou acompanhando através de vídeos na internet e por whatsapp.” Comenta Richard que mora em São Paulo, mas estava na região até poucas semanas antes de cair a forte chuva de granizo.

Sobre a Comunidade Hackathon Brasil

Desde sua fundação, a Hackathon Brasil já foi responsável por grandes eventos como do Ministério da Saúde, UNESCO e Petrobrás presencialmente. Além disso, após a pandemia, muitos encontros 100% online também já foram organizados, como o Demo Day do Consulado Britânico, XP Educação, Médico Sem Fronteiras, dentre outros. Um hackathon é estruturado em três pilares: expor a marca, encontrar talentos e solucionar problemas. Durante suas 48 horas, o evento se baseia na maior imersão de seus participantes, estimulando sua criatividade para a resolução do desafio proposto. Existem diversos exemplos de como o evento é um sucesso ao redor do mundo, aplicativos como Conecte SUS (carteira de vacinas digital), Easy Taxi, o botão de curtir do Facebook e o Boomerang do Instagram, foram criados em eventos como este.

