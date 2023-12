“Nosso Centro”: Prefeito Chico entrega revitalização do Calçadão

O prefeito Chico Sardelli entregou na noite desta segunda-feira (18) a revitalização do Calçadão da região central de Americana, viabilizada pelo programa “Nosso Centro”. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o curso de Arquitetura e Urbanismo do Unisal (Centro Universitário Salesiano) e a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Todo o calçamento foi revitalizado, houve pintura geral de bancos, postes e canteiro central, reforma geral do marco zero e instalação de novos mobiliários urbanos (lixeiras e bancos). A Praça Basílio Rangel, onde fica o letreiro turístico do Centro, ganhou postes de iluminação de LED, além da construção de um novo ponto de táxi, com cinco vagas, na Avenida Doutor Antônio Lobo.

“Uma alegria imensa poder entregar melhorias tão aguardadas. Queremos ver o nosso Centro sempre da melhor forma. Que os comerciantes que geram tantos empregos importantes para a cidade estejam motivados, que os trabalhadores tenham as melhores condições de acesso e a população que vem aqui fazer suas compras, pagar suas contas, possa encontrar um lugar atrativo no seu dia a dia”, disse o prefeito Chico Sardelli.

LEIA MAIS SOBRE A REGIÃO

O Calçadão ganhou ainda um novo paisagismo, com a colocação de vasos, adubação e plantio de novas mudas de plantas apropriadas para o local, e implantação de três decks de madeira plástica. A região central também receberá a instalação de bicicletários e placas informativas ressaltando os pontos turísticos da área central.

“Muitos negócios acontecem aqui, a economia gira, a população tem acesso a produtos e serviços. Uma região que precisa de atenção constante da nossa parte, sempre no sentido de avançar e nos adaptar às demandas de quem faz dessa região um espaço tão dinâmico”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“O Calçadão, além de ser uma das mais importantes áreas econômicas da cidade, ainda é parte essencial da história de Americana, e cuidar dessa região é o que o prefeito Chico Sardelli sempre nos pede. Temos trabalhado intensamente em prol disso. Ajudamos nossa economia a seguir se desenvolvendo e cuidamos da história de Americana”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A ação foi executada pelas Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Meio Ambiente, com apoio do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e Guarda Municipal de Americana (GAMA).

“O Calçadão sempre foi uma referência para nós, americanenses, e a revitalização também sempre foi um desejo da gestão do prefeito Chico e do vice Odir. Essa união de forças foi o diferencial para que essa obra fosse executada”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“O Calçadão está mais vivo e alegre com as melhorias promovidas pela Prefeitura. É muito gratificante poder fazer parte da entrega deste espaço revitalizado, junto ao prefeito Chico, vice Odir, representantes da ACIA e de todos que estão compartilhando este momento especial para a nossa cidade”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O nome “Nosso Centro” e a logomarca do programa foram desenvolvidos pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, responsável pela comunicação visual do Calçadão como parte do projeto de revitalização.

“A inspiração para a marca foi a tradicional calçadinha portuguesa, tão presente aqui, com um coração estilizado como parte da palavra Centro. Esse nome traduz o carinho que o americanense tem pela região central e resume a intenção do projeto, que é estimular que todos que trabalham e frequentam o Centro também se envolvam no cuidado dele “, explicou o secretário de Comunicação, Leon Botão.

A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unisal, Paula Marques Braga, destacou a relevância da região central no contexto histórico da cidade. “A ideia principal de todo o projeto era esse resgate da memória, desse sentimento de pertencimento da população em relação ao Centro, em relação à sua própria história e à história da cidade. A universidade está aqui e é um dever que a gente tem de retribuir o que a cidade nos oferece”, argumentou.

O presidente da ACIA, Marcelo Fernandes, enalteceu mais uma entrega da Prefeitura voltada a impulsionar o Centro da cidade. “O Chico tem colocado toda a sua equipe para trabalhar e ele consegue envolver as pessoas a irem além, a se dedicarem em cada realização. Tivemos as mudanças no sistema da Área Azul, a volta da iluminação de Natal, fora toda escuta dos comerciantes, empresários e trabalhadores do comércio. E esse está sendo o melhor Natal dos últimos anos, em vendas, esperança e envolvimento”, destacou

A entrega da revitalização do Calçadão do Centro contou ainda com as presenças dos vereadores Lucas Leoncine, Marcos Caetano e Miguel Pires, dos secretários municipais Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios), Márcia Gonzaga Faria (Cultura e Turismo) e Diego Guidolin (Planejamento), e do reitor do Unisal, Padre Sergio Baldin Junior.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP