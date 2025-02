Com mais 150 milímetros de chuvas no sábado e domingo (1º e 2), a Defesa Civil de Nova Odessa informou alagamentos ainda nesta segunda-feira (3/2) nos trechos mais baixos de ruas de três bairros: os Jardins São Jorge e Flórida e a Vila Azenha. Três residências no Flórida foram atingidas pelas águas do Ribeirão Quilombo, mas nenhuma família chegou a ser desalojada.

O nível do rio chegou a estar 1,60 metro acima de seu nível normal por volta do meio-dia desta segunda. São cerca de 50 a 60 imóveis com potencial de serem atingidos pelo Quilombo na cidade. A comunicação com as famílias afetadas também acontece em tempo real, via grupo em aplicativo de mensagem por celular.

A Defesa Civil lembrou que os alagamentos das sete áreas ribeirinhas ao Quilombo mapeadas e monitoradas ocorrem geralmente em função do volume de água que chega a Nova Odessa vindo das cidades a montante (acima) na bacia (que são Campinas, Paulínia, Hortolândia e Sumaré). Estes locais estão sinalizados e são monitorados 24h pela Defesa Civil Municipal e Setor de Trânsito.

Do outro lado da cidade, na última sexta-feira, uma família de sete pessoas que havia construído uma habitação provisória em uma área verde municipal na região mais alta do Jardim São Manoel teve de ser removida do local, considerado pela Defesa Civil uma área de risco para deslizamentos.

A família recebeu apoio material e alimentação, passando o final de semana alojada na sede da Defesa Civil. E segue provisoriamente abrigada pelo órgão nesta semana, agora em um ginásio da cidade, conforme o plano de contingência criado pela atual gestão municipal e em vigência desde 2021. A Prefeitura analisa uma solução para a situação destes cidadãos.

FORÇA-TAREFA PÓS-CHUVAS e Alagamentos

Por determinação do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), uma força-tarefa composta por diversas equipes municipais segue atuando nesta segunda-feira em toda a cidade, para limpar e recuperar pontos afetados por alagamentos causados por enxurradas e córregos nos últimos 7 dias.

Os colaboradores e funcionários de empresa contratada para limpeza de calçadas e galerias com hidrojateamento removem lixo e entulho descartado irregularmente por populares em vias públicas e áreas verdes, fazem roçagem de áreas verdes, recolhem tocos e galhos caídos e desobstruem canais de córregos e caçadas – e, principalmente, desobstruem as bocas de lobo e galerias entupidas por estes resíduos, causa de grande parte dos problemas verificados nos últimas dias.

ÔNIBUS ATOLADO

Um micro-ônibus que fazia o transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, cujas aulas retornam nesta segunda-feira, atolou nesta manhã numa estrada rural de Nova Odessa, próximo ao bairro de chácaras Vale dos Lírios, na região da Fazenda Velha. Equipes e maquinários da Prefeitura foram acionados e liberaram o veículo, que é particular, de uma empresa contratada para transportar os estudantes do Estado.

Em contato com a EPTV Campinas, a Diretoria de Ensino de Americana informou que um segundo veículo foi enviado para fazer o transporte dos estudantes dessa região rural e que nenhum aluno perdeu aula.

A Prefeitura havia realizado uma manutenção de emergência em estradas da Fazenda Velha na última semana, durante uma pausa das chuvas constantes que atingem a região. No entanto, as chuvas dos últimos dois dias causaram novos transtornos e danos ao sistema viário das áreas rurais.

Uma nova ação de manutenção nas vias de acesso aos bairros de chácaras está programada para começar assim que as chuvas derem uma “trégua” e o solo tiver condições de receber o material, veículos pesados e as máquinas necessárias ao trabalho. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, “para isso, o solo tem de estar relativamente seco e firme. Infelizmente, é impossível colocar as máquinas pesadas para trabalhar em estradas rurais muito úmidas”.

