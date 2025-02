Nova Odessa corre na micro estiagem e Americana arrecada pra ajudar SB

A Prefeitura de Nova Odessa e da Coden Ambiental, aproveitando mais uma trégua parcial nas chuvas constantes que atingem a região, puseram as equipes de campo para dar continuidade nesta terça-feira (04/02/2025) ao cronograma de limpeza e manutenção das áreas urbanas mais afetadas pelos alagamentos dos últimos dias. No momento, a cidade não tem nenhuma área alagada interditada pela Defesa Civil nem pelo Setor de Trânsito.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, equipes da Diretoria de Serviços Urbanos trabalharam nesta terça na limpeza do leito do Córrego Capuava e nas áreas verdes do Parque Linear do Conjunto 23 de Maio e Jardim São Manoel, em parceria com o “time” mobilizado pela Coden. Foi feita ainda a limpeza na Rua Maria Aparecida Guimarães, no Altos do Klavin.

Também foi realizada a manutenção vias rurais não-pavimentadas que dão acesso aos bairros de chácaras Vale dos Lírios e Recanto Solar, na região da Fazenda Velha. Na última segunda-feira cedo, um ônibus que fazia o transporte escolar de alunos da Rede Estadual encalhou em uma via de acesso secundária ao Vale dos Lírios, sendo liberado por equipes e máquinas da Prefeitura.

Também foi feita a limpeza do barro que ficou sobre o asfalto da Avenida Guadalajara, no Jardim São Jorge, afetada pela cheia do Ribeirão Quilombo. Essa limpeza prossegue nos próximos dias para outras ruas dos jardins São Jorge, Flórida e Fadel e da Vila Azenha, também afetadas pela cheia do rio.

Prioridade em Nova Odessa

Uma prioridade determinada no último sábado pelo prefeito Leitinho Schooder após vistoriar pessoalmente muitos destes locais é a limpeza e desobstrução de bocas de lobo e galerias com hidrojateamento. Nesta terça, o trabalho aconteceu prioritariamente no entorno do Parque Linear do 23 de Maio e São Manoel, bem como na Avenida Olívio Belinate, também no São Manoel – e prossegue para outros pontos críticos nesta quarta-feira.

Americana realiza campanha para ajudar vítimas de enchentes em Santa Bárbara

Por determinação do prefeito Chico Sardelli, a Defesa Civil de Americana iniciou uma campanha solidária em prol das famílias vítimas de enchentes em Santa Bárbara d’Oeste. O órgão já entregou garrafas de água na cidade vizinha e receberá em sua sede doações de água, alimentos, roupas, entre outros itens.

“Nossa solidariedade ao prefeito Rafael Piovezan e aos moradores de Santa Bárbara pela situação difícil que estão passando nesse momento com a questão das enchentes. Esperamos que essa ajuda consiga amenizar o sofrimento daqueles que perderam seus pertences e que possam ter força para superar esta dificuldade o mais rápido possível”, disse o prefeito Chico.

“O prefeito Chico determinou uma ação imediata para ajudar as pessoas que tiveram suas casas alagadas em Santa Bárbara, em função das chuvas intensas que causaram estragos. Já entregamos garrafas de água e disponibilizamos nossa sede para receber donativos que serão encaminhados para cerca de 200 famílias”, afirmou o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

A população pode ajudar entregando as doações na sede da Defesa Civil de Americana, na Avenida Bandeirantes, 2.250 (ao lado do Corpo de Bombeiros), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.