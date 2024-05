O casal José Ronaldo dos Santos e Adriana Pereira da Silva

moradores de Nova Odessa, estava a trabalho na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, quando foram pegos pela imensa tragédia devido às fortes chuvas que assolaram toda a região no início do mês. Após perderem o carro e os kits de enxovais, o casal acabou tendo de se abrigar, e foi socorrido pela equipe do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que estava em missão humanitária no RS, entregando donativos da população novaodessense e auxiliando no resgate de humanos e pets atingidos pelas cheias.

O time de Nova Odessa se deslocou da cidade de Bento Gonçalves, onde estava prestando trabalho voluntário às vítimas da tragédia, para Canoas, onde estava o casal.

Ronaldo e Adriana retornaram em segurança, em uma das picapes da Prefeitura de Nova Odessa utilizadas na missão, para poder recomeçar sua vida em Nova Odessa.

De acordo com o prefeito Leitinho, o cenário era totalmente desagradável de se ver. “Chegando lá, sinceramente, fiquei muito triste, era um cenário de guerra. Era água para todo lado. Pessoas abrigadas em escolas, igrejas, centros comunitários, pessoas que perderam tudo… Pessoas que demoraram 50 anos para construir seus bens, perderam tudo em meia hora”, afirmou.

Segundo relatos de Adriana, no dia 03 de maio, próximo das 20h, ela percebeu que a água estava saindo pelo bueiro da rua e o casal teve que deixar a casa em que estava hospedado, no bairro Mathias Velho, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. O casal foi procurar abrigo em uma igreja, que possuía dois andares.

“Por volta das 3h da manhã, a água começou a invadir a escada e foi uma loucura, um desespero total. Ficamos em pânico. No sábado, dia 04/05, por volta das 16h30, conseguimos ser resgatados mas a gente passou por momentos muito difíceis e achamos que não iríamos sair de lá vivos por conta da água que subia muito rápido. Foi uma verdadeira tragédia”, afirmou Adriana.

Em meio a tanto desespero e angústia acontecendo na vida do casal, eles conseguiram contato com o prefeito Leitinho através das redes sociais, que se disponibilizou prontamente a ajudar o casal e a resgatá-los. “Sinceramente, achei que a equipe não conseguiria nos resgatar, pois estávamos a mais de duas horas da cidade de Bento Gonçalves, mas em pouco tempo o resgate chegou e conseguimos sair a salvos”, afirmou Adriana.

“Ficamos muito felizes em fazer a diferença em levar mantimentos e ajuda ao povo do Rio Grande do Sul, e também por resgatar esse casal de Nova Odessa que estava no abrigo há 13 dias, a Adriana e o Ronaldo, que estavam a trabalho no Sul e perderam tudo”, disse.

“Deus colocou as pessoas certas em nosso caminho e quero agradecer imensamente ao prefeito Leitinho e toda a sua equipe por terem conseguido chegar até nós e conseguido nos trazer em segurança para Nova Odessa. Perdemos nosso carro e algumas mercadorias, mas o importante é que chegamos com vida para nosso destino”, finalizou Adriana.