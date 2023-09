1o lugar em bilheteria no Brasil, O Som da Liberdade

deve entrar pro debate público pelo debate proposto e pelas acusações que recaem sobre o filme. Acusado de ser delírio cristão e de ter seus números inflados, ‘O Som’ conta a história de Tim Ballard.

Críticos acusam a extrema direita, nos Estados Unidos e no Brasil, de ter se apropriado da obra para fazer divulgação de suas ideias e demonizar a esquerda com novas teorias da conspiração.

Leia + sobre Famosos, artes e música

No Brasil, o ‘parceiro’ da distribuidora do filme foi o controverso Brasil Paralelo, grupo extremista que ataca pessoas com Maria da Penha, vítima de violência doméstica cuja história e luta gerou a Lei Maria da Penha- que pune agressores de mulheres.

A história real de Tim Ballard, ex-agente do governo americano responsável por uma missão de resgate de centenas de crianças vítimas do tráfico sexual na Colômbia. Na trama, depois de resgatar um garotinho, Ballard (interpretado por Jim Caviezel) descobre que a irmã do menino também está sendo mantida como refém. Ele decide, então, dar início a uma perigosa – porém nobre – missão para salvá-la. Disposto a dar tudo de si, Tim se demite de seu antigo emprego no Governo e viaja para as profundezas da selva colombiana em busca da quadrilha.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP