Uma mãe fugiu com seu filho após receber ameaças

O caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira na região central de Santa Bárbara d’Oeste. O agressor, companheiro da vítima, foi preso preventivamente.

A mulher correu com o filho para próximo da Defesa Civil na rua Santa Bárbara com medo de ser assassinada. Por volta das 17h, os GMs foram até o local após disparar alerta pelo sistema de segurança.

Leia abaixo descrição da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 03

GCM SUB. FIRMINO

GCM SILVA

GCM ANDRADE

GCM FERNANDO

DATA: 25/09/23

HORA: 16:57

LOCAL: RUA SANTA BARBARA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Está equipe recebeu informações via cicomm, que haveria uma mulher e seu filho nas imediações da defesa civil, seu companheiro estaria tentando agredi-la e ameaçando a mesma de morte, chegando no local nos deparamos com o indivíduo já imobilizado pelo GCM Sub. Lacerda que se encontrava pelas imediações. Em diálogo com a vítima, a mesma informou que estaria recebendo ameças com frequência e gostaria de registrar BO contra Amarildo. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para o plantão policial, onde a autoridade de policial Dr. Fernando, decretou prisão em flagrante por violência doméstica conforme lei 11.340(Maria da Penha), ficando Amarildo à disposição da justiça.

