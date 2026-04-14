Enquanto o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) aposta nas redes sociais para divulgar seu trabalho, o vereador campeão de votos de 2024 Jr Dias (PSD) ‘floda’ a imprensa com a divulgação de seu trabalho e do Instituto que leva seu nome. ‘Flodar’- termo das redes vem do inglês flood (inundar). Eles estão certos na disputa pela atenção do americanense.

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Sempre ‘ladeando’ o prefeito Chico Sardelli (PL) e seu fiel escudeiro desde a campanha de 2020, Odir faz o perfil solo e tem a divulgação de seu trabalho nas redes sociais e nos eventos em que participa. Está sempre nas fotos e ‘falando’ nos envios da imprensa oficial.

Já Jr Dias, mais amigo dos portais da cidade, é o vereador que mais divulga o trabalho usando as vias oficiais da Câmara de Americana. Hoje no terceiro mandato e de olho na disputa de 2028, ele tem buscado encorpar o time e ter mais laços empresariais para reduzir a resistência a seu nome nas ‘altas rodas’ da cidade.

Odir versus Jr Dias em 28?

O mercado da política da como certa a disputa dos dois em 2028. Os grupos deles entendem que tanto Odir quanto Jr Dias não têm mais para onde correr em 2028 a não ser serem ‘cabeça de chapa’ no pleito. Surgirão alguns problemas como o partido (os dois estão no PSD- que ainda tem o veterando Vanderlei Macris), o apoio do governo e a composição de chapas de vereador.