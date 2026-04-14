O governador Tarcísio de Freitas recebeu o grupo cristão Legendários no Palácio dos Bandeirantes, em reunião liderada pelo pastor Alexandro Claudino, da Igreja Batista Vinho Novo.

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O movimento, criado por Chepe Putzu, é cercado de polêmicas e divide opiniões nas redes. Participaram dezenas de membros, além do deputado Paulo Corrêa Júnior, autor da lei que instituiu o “Dia dos Legendários”.

Vídeos mostram o governador citando trechos bíblicos e participando de momentos de oração com o grupo. O governo não informou a pauta do encontro.

Vídeo- Tarcísio com Legendários no Palácio