Oposição tem 4 jovens na disputa em Nova Odessa

Quatro jovens vão buscar ser a novidade nas eleições deste ano em Nova Odessa. O mais conhecido deles é Pablo Ruan (Novo), também o mais jovem do grupo.

Ele atua na política desde os 16 anos e este ano resolveu buscar uma cadeira na Câmara pelo Novo, partido que aposta ser a terceira via na disputa tendo como candidata a prefeita a empresária Juçara Rosolem.

Apesar de sua juventude, Pablo Ruan tem uma grande experiência na política da cidade, marcada por compromisso e dedicação com Nova Odessa.

Com apenas 12 anos, Pablo iniciou na política da cidade denunciando falta de merenda escolar na E.E. Prof Silvania Aparecida Santos, na época uma grande polêmica mas que a partir dali surgia uma liderança.

Aos 14 anos, se elegeu como presidente de grêmio estudantil ainda na escola Silvania, com mais de 400 votos dos estudantes.

Outros jovens

Os outros 3 jovens que se apresentam ao eleitor são todos do time Bill (PL). Wdson Borges, Laine Filha do Tubarão e Carlos do Paçoca Lava Jato.

