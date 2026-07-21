O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, no dia 31 de julho (sexta-feira), às 20h, mais uma edição da série “Concertos Especiais – Intercâmbios: A Alemanha no Brasil”, em uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana. O evento tem entrada solidária, com a troca de ingresso por um shampoo ou sabonete infantil destinado a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

O concerto celebra a tradição musical germânica e o público brasileiro, tendo à frente o maestro convidado Knut Andreas, regente da Orquestra Sinfônica Jovem de Berlim. A iniciativa integra o calendário de eventos que valorizam a formação de plateia e a descentralização do acesso à música sinfônica no interior paulista.

Programa

O programa inclui a abertura “As Hébridas”, de Mendelssohn, inspirada nas paisagens da Escócia e concebida sob a estética romântica alemã; o Concerto para Clarinete em Lá Maior, de Mozart, e a Sinfonia nº 1 em Dó Maior, de Beethoven, obra que marcou a transição do classicismo para o romantismo.

Para interpretar o solo de Mozart, peça central do repertório para o instrumento, a Orquestra recebe o clarinetista brasileiro Eduardo Freitas.

O concerto é realizado em parceria entre a Prefeitura de Americana e a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), com o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas.