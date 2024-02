O iPhone 11, modelo lançado em 2019, lidera o ranking de vendas no mercado de seminovos em 2023. Novo levantamento da Trocafone, líder na compra e venda de smartphones seminovos no Brasil, reforça a predominância da Apple ao ocupar os cinco primeiros lugares do top 10: iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone 7. Entre aparelhos da Samsung, se destaca o Samsung Galaxy S20 FE, lançado em 2020.

Enquanto as vendas de smartphones novos caíram 21,9% no terceiro trimestre de 2023 no Brasil, em relação ao mesmo período de 2022, segundo dados da consultoria IDC, as vendas da Trocafone cresceram 8% em comparação ao ano anterior. “Os dados demonstram como o consumidor brasileiro já entendeu a proposta de valor do smartphone usado. Isso garante a consolidação desse segmento no mercado, assim como aconteceu com a indústria automobilística”, diz Flávio Peres, CEO da Trocafone.

Os dados da Trocafone abrangem vendas em e-commerce, quiosques e parceiros. Confira o ranking completo de vendas em 2023:

Segundo a Trocafone, os aparelhos seminovos combinam funcionalidades modernas com preços até 40% mais baratos em comparação aos novos. “Percebemos que lançamentos e modelos novos já não são o principal fator na escolha do smartphone”, complementa Flávio.

Além do benefício econômico, a sustentabilidade também entra em vantagem. Segundo o CEO, um telefone reparado e certificado pela Trocafone tem sua vida útil estendida, em relação a aparelhos meramente usados.

Um smartphone recondicionado, proveniente de fontes confiáveis e mantido adequadamente, pode ter uma vida útil semelhante a de um dispositivo novo. Muitos produtos têm uma vida útil média de 2 a 4 anos, dependendo do uso e do cuidado mantidos pelo usuário.

iPhone 11

O modelo campeão de vendas entre os smartphones seminovos é uma opção top de linha da Apple que ainda apresenta atributos bem atualizados no processador, na câmera e na tela. Com preços que partiam de R$4.999 na versão de 64 GB durante o lançamento no Brasil, o iPhone 11 já pode ser adquirido por a partir de R$2.200 no mercado de seminovos.

O processador A13 Bionic do iPhone 11 garante um desempenho eficaz, capaz de rodar os aplicativos e jogos mais pesados sem prejudicar a experiência. Além disso, o modelo recebeu a atualização do iOS 17 recentemente.

Samsung Galaxy S20 FE

O Galaxy S20 FE é um dos mais populares da linha de edição de fã da Samsung devido ao seu melhor custo-benefício, com destaque para a qualidade das fotos noturnas, o processador e a bateria com alta capacidade. Com preço inicial de R$ 4.499, o smartphone pode ser encontrado por a partir de R$ 1.039 entre modelos seminovos.

A popularidade do Samsung Galaxy S20 FE se deve principalmente pelos sensores no conjunto de câmeras que permitem ajustar as imagens feitas em baixa luminosidade com alto nível de nitidez. Outra vantagem é o armazenamento expansível, que varia entre 128 GB e 256 GB. É uma opção mais em conta, porém moderna.

É seguro?

Para garantir uma compra segura e vantajosa do aparelho seminovo, a Trocafone lista quatro recomendações principais:

Consulte o IMEI (International Mobile Equipment Identity) do aparelho. Essa verificação permite analisar todo o histórico de vida do dispositivo;

Certifique-se de que o aparelho seminovo passou por revisões de peças e funcionalidades. Além disso, é fundamental que o smartphone esteja formatado e desbloqueado;

Compre apenas com a apresentação de nota fiscal;

Priorize produtos com garantia de, no mínimo, 90 dias em caso de falhas técnicas.

“O mercado de smartphones seminovos também representa os avanços a favor da inclusão digital e da redução do descarte de resíduos eletrônicos no meio ambiente. Estamos falando de um perfil de consumo que é cada vez mais sustentável e consciente no uso das tecnologias”, finaliza o executivo.