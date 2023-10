Outubeer Americana começa ao meio-dia neste sábado

A Outubeer Americana será retomada ao meio-dia, neste sábado (14),

na Fidam (Feira Industrial de Americana), para o terceiro e último dia do evento. São 12 cervejarias presentes, além de opções gastronômicas e muita música. A entrada é solidária, com a doação de um quilo de alimento para o Fundo Social de Solidariedade. O evento faz parte da Revirada Regional de Cultura.

Com uma programação marcada pelo rock, o público vai poder acompanhar mais quatro atrações musicais: às 14h, Pin; às 16h, Elephant; às 18h, Power Trio; e às 20h, Confraria do Rock.

Na sexta-feira (13) foram três apresentações: Vanessa Pajaro (Pop/Rock), O Segredo do Universo – Tributo Raul Seixas (Rock) e System of a Down Cover Brasil (Metal).

“Tivemos mais um dia de alegria e lazer para a população na sexta-feira. Neste sábado, teremos novas atrações e queremos convidar as famílias para essa grande festa”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Lazer e cultura também são prioridade na nossa gestão. Estamos muito felizes de poder proporcionar momentos de alegria para a população americanense”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Além da música, a Outubeer oferece diversos rótulos de 12 cervejarias: Kalango, Seven Hands, Marés, HOPBEER, Supremo Brewpub, Bragantina, HOFFEN, Moenda, Gorillaz, Dama, Knights e Dortmund.

A gastronomia é variada, com os estabelecimentos: Doce Espiga (milho e derivados), Forasteiros Del Mexico (comida mexicana), Pastel Poko Loco, Churros Naducci, Booze (lanche de salsicha alemã), Marés (brisket e mix de salsicha alemã), Fire Burguer, Cordilheira Pub (lanches e batata chips) e Padaria Dona Vitória (lanches de pernil e costela).

“Vamos prestigiar o último dia da Outubeer na Fidam. Será um sábado muito feliz para as famílias”, afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A Revirada Regional de Cultura conta com recursos do Governo do Estado de São Paulo. Americana está recebendo R$ 100 mil para promover o evento, por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), com aprovação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas.

