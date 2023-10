Americana tem redução de 17% em mortes no trânsito

Indicador de ações no trânsito, o infomapa, relativo ao período de janeiro a agosto de 2023, mostra que houve queda nos óbitos causados por acidente nas vias da cidade de Americana.

O total de acidentes no trânsito também teve redução no indicativo. Foram 502 acidentes nos primeiros cinco meses desse ano, contra 548 no mesmo período do ano passado: uma redução de 8%. Quanto ao número de mortes, foram 14 nos primeiros oito meses de 2023 contra 17 no ano passado, em 2022.

A prefeitura vem apostando alto no recapeamento em todas as regiões do município. Além disso, obras como a revitalização da sinalização de solo também está sendo realizada nas vias, o que influencia, também, para maior segurança.

Levando em consideração 2021, a redução nas mortes no trânsito é ainda maior: 41%.

