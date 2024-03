Ovos de– Com a páscoa se aproximando, muitos consumidores estão se deparando com

preços cada vez mais altos nos produtos tradicionais dessa época do ano. Uma pesquisa recente realizada pela Horus, empresa de inteligência de mercado, conduzida entre os meses de janeiro e fevereiro, revelou que houve um aumento significativo nos preços dos produtos de páscoa em todo o território nacional. As barras de chocolate, por exemplo, tiveram um aumento médio de 11%, enquanto nos chocolates e bombons foi de 10,5%, segundo o estudo.

No entanto, mesmo diante desses aumentos de preços, a Prioridade 10 está comprometida em oferecer opções acessíveis para seus clientes. A loja se destaca por manter uma linha de produtos com valores máximos de R$ 20, garantindo que todos possam celebrar a páscoa sem comprometer seus orçamentos.

“Entendemos as preocupações dos nossos clientes com os preços crescentes dos produtos desta época. Por isso, trabalhamos incansavelmente para garantir que nossos itens de páscoa atendam a todos gostos e bolsos”, afirma Rogério Zorzetto, CEO da rede.

Além disso, a rede lança a campanha Páscoa Secreta, com uma atmosfera repleta de elementos temáticos e produtos especiais, como doces, ovos de chocolate, sugestões de presentes e decorações, a experiência promete surpreender a todos com os cupons secretos, estrategicamente escondidos nas lojas, que oferecem aos clientes a chance de ganhar brindes especiais, criando uma dinâmica envolvente e interativa. Outra ação da marca para comemorar a data é o Desafio de Páscoa, que consiste em adivinhar a quantidade de doces contidos em um pote de vidro onde quem acertar o número correto participa de um sorteio para ganhar as guloseimas.

Para saber mais informações sobre as unidades e as campanhas, acesse: https://prioridade10.com.br/

Sobre a Prioridade 10

A Prioridade 10, que obteve um faturamento de R$ 200 milhões em 2023, é uma loja especializada em oferecer produtos de qualidade por preços acessíveis. Com uma variedade de produtos que vão desde itens de vestuário a brinquedos, presentes e produtos sazonais, a Prioridade 10 está comprometida em tornar a vida de seus clientes mais fácil e econômica.