Quem busca mais velocidade para sua banda larga agora conta com uma aliada de peso. A ONU F10-G10-NW, recém-lançada pela brasileira Fastt10, é indicada pela gigante chinesa Huawei para soluções de alta velocidade com seus roteadores Wi-Fi 6. Neste mês de março, o produto foi destaque no Ibusiness 2024, em Foz do Iguaçu (PR), que é o maior evento de tecnologia para provedores de internet (ISP) do Paraná e um dos principais eventos do setor do Sul do Brasil. Nele, empresas nacionais e internacionais apresentam as últimas novidades do mercado, além de promover palestras com temas como padrões técnicos e práticas para a estabilidade e crescimento do ISP, entre outros.

ONU (em português Unidade de Fibra Óptica) é um dispositivo que converte o sinal óptico para elétrico, sendo ideal ao provedor de internet que deseja entregar uma solução eficaz em conjunto com o roteador Wi-Fi da sua preferência, contudo, o equipamento possui homologação junto aos roteadores da gigante chinesa Huawei.

“Embora a ONU da Fastt10 tenha sido desenvolvido no Brasil, o dispositivo foi homologado na sede da Huawei, o que reforça o certificado de qualidade do aparelho para redes fixas, além dos benefícios da combinação”, explica o VP de Telecom, Juelinton Silveira. “Com velocidades de até 1 gigabit por segundo (Gbps), proporciona uma conexão de alta velocidade para atender diversas necessidades de banda larga. E também suporta tecnologia GPON e é compatível com diversas OLTs”, completa.

Ou seja, com essa tecnologia, os provedores de internet contarão com um equipamento que sustenta as crescentes exigências do serviço e que satisfaçam às demandas dos consumidores, com oferta de planos de 1GB com qualidade. Além disso, conta com 1 Porta GPON (SC/APC), 1 Porta 1GE, e suporte para instalação na parede.