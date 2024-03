Instituto Jr Dias entrega de ovos de páscoa em bairros de Americana neste final de semana

Em sua 11º edição, a Páscoa solidária do Instituto Jr Dias acontecerá no próximo final de semana (30 e 31) com a entrega de ovos de chocolate de forma gratuita em diversos bairros carentes de Americana. A tradicional ação social espera atender cerca de 3 mil crianças durante os dois dias.

Confira o cronograma completo das entregas:

Dia 30/03 SÁBADO

8:30 – Jaguari – Quadra de esportes – Av. Atílio Dextro nº 93

9:00 – Guanabara – Rua Bangu nº 219

9:30 – São Roque – Escola Estadual Marcelino Tombi

10:00 – Parque da Liberdade – Zincão Av. Serra do Mar

10:30 – Jardim da Paz – Ginásio de Esportes – Rua do Afeto S/N

11:00 – Mário Covas – Praça do Mário Covas – Rua Osni Martinelli

11:30 – Jardim da Balsa – Rua Rio Jiparaná nº 2080

12:00 – Cidade Jardim – Praça da Cidade Jardim – Rua das Rosas nº837

14:00 – Monte Verde – Casa de Ração – Estrada Intermunicipal de Americana

14:30 – Sobrado Velho – Av. Ivo Macris

15:00 – Vila Bela – Av. Ângelo José Kokol

15:30 – Asta – Rua Antonieta B. Cordenunsi

16:00 – Jardim Brasil – Rua Ângelo Manzi – Padaria Pão Brasil

16:30 – Jardim da Mata – Praça Vó Ivone – Rua Francisco Zago

17:00 – Praia Azul – Rua Francisco Facão nº 334

17:30 – Jardim América II – Praça do Jardim América II – Rua Vicenzo Sardelli

18:00 – Vila Helena – Rua Valdomiro Aranha Neto

18:30 – São Luiz – Campo do São Luiz – Rua Antônio Altarujo, nº 190

19:00 – Boa Vista – Praça Alfredo Nardini – Rua Pedro Mantovani

Dia 31/03 DOMINGO

09:00 – Praia dos Namorados – Quiosque da Dalva – Rua José Taceli, nº 127

09: 30 às 11:30 – Zanaga – Praça do Zanaga – Av. Cecília Meireles