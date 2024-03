Como alavancar seu negócio na Páscoa Segundo o especialista, é necessário encontrar as melhores estratégias, por exemplo: um treinamento de vendas que pode potencializar na tratativa e negociação do seu negócio. ” O seu time será muito mais produtivo, principalmente neste período de datas comemorativas”, diz André. Análise das vendas do período; Verificar como foram as vendas do mesmo período no ano anterior e como a empresa trabalhou durante a data; Design como aliado no marketing digital; No caso de usar as redes sociais e e-commerce como aliada nas vendas, é importante se atentar com o design utilizado nas plataformas de maneira que chame atenção da clientela; Assegure a qualidade da produção e pós-produção; Veja se todos os processos da produção e pós-produção como entrega dos produtos estão no padrão de qualidade de sua empresa; Mostre seu diferencial; Com tantos produtos parecidos no mercado, o diferencial é um ponto-chave para o sucesso do negócio, no ramo alimentício apresentar produtos low carb ou sem lactose, por exemplo, atinge um público ‘esquecido’ pelas grandes fabricantes. “Assim, com criatividade, organização e dedicação, é possível aproveitar ao máximo as oportunidades que a Páscoa oferece para aumentar a renda e satisfazer os clientes ávidos por delícias nesta época do ano”, conclui.