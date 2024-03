PAC deve garantir 2 UBSs e 1 creche para Americana

A nova fase do PAC divulgada esta quinta-feira

deve garantir 2 UBSs e 1 creche para Americana. A informação dos dados que devem sair para a cidade foram divulgados pela vereadora do PT em Americana Juliana Soares.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta quinta-feira 7, os resultados do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, destinado ao investimento de construções de equipamentos públicos em estados e municípios.

De acordo com o Palácio do Planalto, o governo vai investir nesta primeira etapa R$ 65,2 bilhões em 27 modalidades executadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, sob a coordenação da Casa Civil.

Mais notícias da cidade e região

Os números finais divulgados pelo governo mostram que as prioridades serão para:

Construção de 1.800 unidades básicas de saúde;

Aquisição de 1.500 veículos de transporte escolar;

1.178 novas creches;

685 Escolas de Tempo Integral;

400 Unidades Odontológicas Móveis;

350 Novas Ambulâncias – SAMU.

Também está em destaque a construção de 55 novas Policlínicas Regionais que devem beneficiar 19,2 milhões de pessoas em todas as regiões brasileiras

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP