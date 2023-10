Padre desmistifica 'maldade' do Halloween

O Padre Juarez de Castro usou sua conta

Preciso falar do Halloween. Uma brincadeira de origem celta. #padrejuarez #Halloween” no tiktok para esclarecer e disse “

Padre Juarez de Castro pertence ao Clero da Arquidiocese de São Paulo. É pároco na Paróquia da Assunção de Nossa Senhora que fica na Alameda Lorena 665A, Jardim Paulista, em São Paulo.

Halloween da saúde: 5 red flags que espantam pacientes e como saná-las com auxílio da tecnologia

Longo tempo de espera e dificuldades no agendamento de consultas são alguns desafios enfrentados por pacientes em instituições de saúde

O cenário da saúde moderna é constantemente desafiado por questões que assustam os pacientes e os afastam, imprudentemente, de consultórios e clínicas médicas, levando a um declínio na confiança e na satisfação com os serviços oferecidos. Nesse contexto, a tecnologia surge como aliada capaz de superar barreiras e proporcionar um ambiente mais seguro e confiável.

“A integração eficaz da tecnologia na prática clínica pode melhorar significativamente a experiência dos pacientes, promovendo um atendimento eficiente e personalizado. No entanto, é importante lembrar que ela deve sempre ser utilizada de forma ética e responsável, respeitando a privacidade e segurança das informações dos pacientes”, comenta Fernando Soares, fundador e CEO da Nuria, health tech com autoridade em interoperabilidade no setor da saúde e pioneira no desenvolvimento de soluções digitais para melhorar a experiência do paciente.

À medida que nos aprofundamos em uma era tão tecnológica, a saúde deve acompanhar esse progresso. Pensando nisso, o executivo traz cinco red flags (pontos de atenção) que podem ser beneficiados com o auxílio da tecnologia. Confira:

Dificuldades no agendamento de consultas

Longos períodos de espera ou complexidade no agendamento de consultas, exames e avaliações clínicas podem frustrar os pacientes. Hoje, a tecnologia já serve sistemas e softwares para facilitar e otimizar a marcação dos procedimentos, o que inclui agendamento online, lembretes automáticos, integração de calendários e o gerenciamento eficiente da agenda de profissionais de saúde.

Comunicação ineficaz

Um dos principais desafios na saúde é a comunicação clara entre profissionais e pacientes. Isso pode resultar em mal-entendidos, falta de adesão ao tratamento proposto e até erros médicos. A tecnologia entra em cena com soluções como plataformas de telemedicina, que permitem consultas virtuais, mensagens seguras e videochamadas para esclarecimento de dúvidas. Além disso, os prontuários digitais possibilitam o compartilhamento de informações entre diferentes especialidades médicas, evitando ruídos e interações medicamentosas.

Falta de acesso a informações clínicas

Os pacientes, por muitas vezes, se sentem desamparados ao não terem acesso fácil aos seus próprios registros médicos. A interoperabilidade bem implementada facilita a consolidação de dados da jornada do paciente em portais e aplicativos de saúde, assim, fornece acesso instantâneo a informações específicas, permitindo que cada um monitore seu progresso e tome decisões informadas sobre sua saúde.

Tempo de espera excessivo

A longa espera por consultas médicas é uma fonte comum de frustração. Nesse caso, a tecnologia pode ser aplicada através de sistemas de agendamento online, que permitem aos pacientes escolher horários convenientes e receber notificações sobre a disponibilidade de consultas. Além disso, soluções de gerenciamento de filas virtuais podem diminuir o tempo de espera no local. A previsibilidade pode tornar o tempo mais proveitoso.

Falta de acompanhamento pós-consulta

Muitas vezes, após uma consulta ou tratamento, os pacientes se sentem deixados à própria sorte. A tecnologia pode ser utilizada para implementar sistemas de envio automatizados, como lembretes de medicamentos, notificações de consultas de acompanhamento e monitoramento remoto de condições crônicas.

