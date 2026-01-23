A Pague Menos inaugura unidade em Americana com um investimento de R$ 1,5 milhão, consolidando a entrada da rede no município e reforçando sua estratégia de crescimento no interior paulista. A nova loja leva à população um modelo de farmácia que combina acesso a medicamentos, serviços clínicos e geração de empregos.

Além do impacto na saúde pública, a inauguração movimenta a economia local, gerando empregos diretos e indiretos. E integra os planos de expansão da companhia no interior paulista.

De acordo com Jonas Marques, CEO da Companhia, a abertura da unidade reforça o compromisso da rede de estar mais perto da população, oferecer acesso facilitado a medicamentos, produtos de bem-estar e a serviços, que podem ser grandes aliados da saúde pública na região.

“Mais do que uma nova loja, estamos trazendo um hub de cuidados. Queremos somar esforços de modo a levar saúde com amor de forma ágil e humanizada para os moradores de Americana”, destaca.

Em 2025, a Pague Menos realizou mais de 5,2 milhões de atendimentos em consultórios farmacêuticos em todo o país, sendo 4,7 milhões de serviços gratuitos, como aferição de pressão, exames rápidos, avaliação corporal e acompanhamento farmacêutico. Os números reforçam o papel crescente das farmácias como porta de entrada complementar ao sistema público de saúde.

Outro destaque é o avanço da vacinação nas lojas da rede. Ao longo de 2025, foram aplicadas 67.426 vacinas, com crescimento de 482,96% no faturamento do serviço, refletindo o aumento da busca da população por conveniência, acesso rápido e orientação segura.

