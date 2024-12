Palmeiras busca Tri inédito e improvável

O Palmeiras encara este domingo o Fluminense em busca de seu primeiro tricampeonato brasileiro direto. O Verdão joga em casa diante de sua torcida contra o Fluminense que precisa do resultado.

O principal adversário do alviverde na busca pelo título é o Botafogo.

O confronto direto entre as duas equipes deu a vantagem aos cariocas, que hoje encaram o São Paulo no Rio de Janeiro precisando apenas do empate. Para piorar, o Tricolor não tem mais nada em disputa no Brasileirão.

Palmeiras perdeu 2 pro Bota

Caso confirmado o título para o alvinegro carioca, este será um ano decepcionante para o Palmeiras. Os paulistas foram derrotados pelo Botafogo na Libertadores e verão este novo adversário ser campeão após derrotá-los em São Paulo.

