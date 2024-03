O Palmeiras arrancou um empate do São Paulo no Morumbis

este domingo e a torcida e diretoria Tricolor reclamaram muito do pênalti que resultou no gol de empate do visitante.

Leia + Sobre todos os Esportes

O Tricolor foi melhor na 1a etapa e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. O Verdão parecia abatido, mas uma bola alçada na área resultou em choque entre o goleiro sãopaulino Rafael e o zagueiro Murilo.

O árbitro foi chamado pela equipe do VAR que anotou que o lance foi pênalti. Veiga bateu com tranquilidade para empatar a partida.

O São Paulo vai para a última rodada ainda com risco de ficar fora da fase final. O Tricolor disputa vaga com São Bernardo e Novorizontino. O Palmeiras tem tudo para ser o campeão da fase inicial e ir para as finais com a vantagem de decidir em casa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP