O Palmeiras voltou a tropeçar no pós Copa do Mundo e o técnico Abel Ferreira vê a pressão aumentar em semana decisiva para o clube na Copa Libertardores da América.

No primeiro jogo após a saída do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, neste sábado (15), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Gómez abriu o placar, mas Hulk deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Já na reta final da etapa complementar, Mauricio recolocou o Alviverde em vantagem, mas o Flu respondeu rápido com Kevin Serna. Nos acréscimos, Cano marcou e garantiu o triunfo tricolor.

Com o resultado, o Flu chegou aos 38 pontos e segue na quarta posição do Campeonato Brasileiro. O resultado também encerra um longo jejum de vitórias. O Tricolor vinha de uma sequência de oito jogos oficiais sem vencer na temporada. Já o Palmeiras, líder do Brasileirão, tem 48 pontos.

Palmeiras na pressão

Agora o Verdão viaja ao Paraguai para tentar avançar na Libertadores. Finalista no ano passado, o time de Abel Ferreira sente a pressão da torcida para avançar no torneio e não cair na primeira rodada de mata mata.