Palmeiras só emplaca 1 na seleção do Brasileirão

O Palmeiras só colocou um jogador na

Seleção Bola de Prata ESPN do Campeonato Brasileiro 2025. Somente o Tigrinho Victor Roque representa o Palmeiras vice campeão brasieirão na seleção do torneio.

O novato Mirassol colocou 2 jogadores e o técnico do torneio. A bem da verdade, o Verdão também emplacou a revelação do torneio, o meia Allan.

Walter (Mirassol) Paulo Henrique (Vasco) Fabrício Bruno (Cruzeiro) Léo Pereira (Flamengo) Reinaldo (Mirassol)

Lucas Romero (Cruzeiro) Arrascaeta (Flamengo) Matheus Pereira (Cruzeiro)

Kaio Jorge (Cruzeiro) Pedro (Flamengo) Vitor Roque (SEP)

Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)

Revelação: Allan (SEP)

