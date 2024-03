Ingredientes

Leite

Especiarias – canela, cravo moído, noz moscada

Mel Baldoni da sua preferência

Ovos

Sal

Açúcar Mascavo

Extrato de baunilha

Óleo vegetal

Farinha

Cacau em pó

Fermento em pó

Bicarbonato de sódio

Modo de Preparo:

– Pré-aqueça o forno a 350°. Unte e polvilhe 24 ramequins de 120ml com cacau em pó. Reserve.

– Misture o leite, a canela, o cravo e a noz-moscada em uma panela pequena. Aqueça, em fogo médio, até começar a ferver.

– Retire do fogo e acrescente o mel Baldoni, mexendo até que o mel se dissolva. As gorduras do leite podem se separar no processo. Se isso acontecer, não se preocupe. Cubra e reserve até esfriar em temperatura ambiente.

– Depois que o leite infundido esfriar, transfira para o liquidificador e acrescente os ovos, o açúcar mascavo, o extrato de baunilha, o sal e o óleo vegetal. Misture até ficar bem combinado.

– Despeje a mistura líquida em uma tigela grande. Comece adicionando os ingredientes secos, peneirando-os na tigela com o auxílio de uma peneira de malha fina. Comece com o cacau em pó, seguido do bicarbonato, do fermento e da farinha. Bata para combinar os ingredientes, tomando cuidado para não misturar demais.

– Despeje a massa nos ramequins preparados.

– Coloque-os em assadeiras e leve ao forno até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo, geralmente, leva de 15 a 20 minutos.

– Quando os bolos estiverem prontos, retire do forno e deixe esfriar. Em seguida, passe uma faca de manteiga em toda a circunferência e desenforme os bolos.

– Usando uma faca, corte cada bolo ao meio. Espalhe cerca de 2 colheres de sopa de doce de leite no lado cortado de uma das metades. Cubra com a segunda metade, criando um sanduíche. Repita com todos os bolos. Reserve.

– Tempere o chocolate: Coloque 2/3 do chocolate picado na panela superior de banho-maria ou em uma tigela grande sobre uma panela menor com água fervente. Mexa constantemente até o chocolate derreter e atingir a temperatura de 118°. Retire do banho-maria e adicione o chocolate restante, mexendo até dissolver e esfriar a uma temperatura de 88-89°. Isso pode levar de 10 a 15 minutos. O chocolate agora está pronto para uso.

– Mergulhe cada bolo no chocolate temperado, com o auxílio de dois garfos e coloque-os em papel manteiga para firmar.

– Depois de endurecido, saboreie imediatamente ou guarde em recipiente hermético em temperatura ambiente por cerca de 2 semanas, na geladeira por até um mês ou congele por até 3 meses.

Dica: Essa receita rende 24 bolos utilizando ramequins de 120ml. Os bolos são grandes e bastante indulgentes, então, você pode considerar a porção ½ bolo, ou até mesmo torná-los menores.