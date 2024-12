Pão de queijo para o verão: versões leves e criativas

O pão de queijo é uma iguaria brasileira que conquistou paladares ao redor do mundo. Sua versatilidade permite que ele seja apreciado em diversas ocasiões, do café da manhã ao lanche da tarde – e no verão não poderia ser diferente.

Uma pesquisa recente realizada pela Booking.com revelou que quatro em cada dez brasileiros (39%) gostam de atividades gastronômicas durante o verão, como ir a restaurantes, padarias, cafés e bares. Esse dado reflete a tendência crescente de buscar opções alimentares que proporcionem frescor e leveza, sem abrir mão do sabor.

O pão de queijo, com suas inúmeras variações, se adapta perfeitamente a essa demanda, oferecendo alternativas que combinam ingredientes saudáveis e técnicas de preparo diferentes. “O pão de queijo é um clássico que pode ser reinventado de diversas maneiras para se adequar ao verão. Com algumas adaptações, é possível criar versões mais leves e igualmente saborosas”, comenta Marcela Fernandes, Analista de Marketing da Fornalha Mineira.

Pão de queijo de veraneio

Para quem deseja inovar na cozinha e preparar pães de queijo mais leves e saborosos, a analista de marketing compartilha dicas interessantes – e talvez um tanto inusitadas. “O segredo está na escolha cuidadosa dos ingredientes e nas técnicas de preparo”, explica. Segundo ela, pequenas adaptações podem transformar a receita tradicional, oferecendo uma versão mais leve sem perder o sabor e a textura que fazem do pão de queijo um prato tão amado.

Confira-as:

1. Troque o polvilho doce pelo azedo. “Isso deixa o pão de queijo mais leve e crocante, já que o polvilho azedo ajuda na formação de bolhas de ar durante o preparo, resultando em uma textura mais aerada. Além disso, o sabor levemente ácido do polvilho azedo complementa o gosto do queijo, deixando o pão de queijo ainda mais saboroso”, ensina.

2. Use queijos magros. “O queijo minas frescal, por exemplo, tem menos gordura e mantém o sabor. Além disso, ele é mais úmido, o que ajuda a dar maciez à massa do pão de queijo. Outra opção é o queijo ricota, que também possui menos gordura e ainda é uma excelente fonte de proteína”, indica.

3. Adicione vegetais à receita. “Vegetais ralados, como cenoura ou abobrinha, podem ser usados na massa, aumentando o valor nutricional e dando um toque especial à receita, além de contribuir com mais fibra e vitaminas. A cenoura traz um sabor adocicado sutil, enquanto a abobrinha contribui para uma textura mais úmida e macia”, sugere.

4. Use formas de silicone para assar. “Elas ajudam a reduzir a quantidade de óleo necessário, pois o silicone distribui o calor de maneira uniforme e facilita o processo de desenformar, evitando que o pão de queijo grude. Além disso, as formas de silicone não requerem lubrificação extra, tornando o preparo ainda mais saudável”, adverte.

5. Troque o leite por iogurte. “Para uma versão ainda mais saudável, substitua parte do leite por iogurte natural desnatado. A massa fica mais leve e com uma textura interessante, além de acrescentar probióticos ao pão de queijo, que são benéficos para a digestão. O iogurte também confere um sabor suave e cremoso, mantendo o pão de queijo macio e saboroso sem a necessidade de utilizar leite integral”, finaliza.

“São dicas simples, que não requerem ingredientes ou técnicas mirabolantes na cozinha. O pão de queijo é realmente muito versátil e, com certeza, as dicas te ajudarão a deixar seu verão mais saboroso!”, conclui Marcela.

