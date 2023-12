Parado com moto roubada, crack e fiança ficou em R$ 10 mil

Um homem que foi parado com moto roubada,

tinha crack com ele e se deu mal por conta da fiança de R$ 10 mil imposta pelo delegado de plantão. O caso aconteceu por volta das 23h15 deste domingo e foi resolvido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

T.A.S., de 37 anos, foi detido por receptação e porte de drogas. Ele foi parado na rua Dom Pedro, no parque Olaria. A moto tinha histórico quente nos últimos dias. Na semana passada, ela havia sido roubada na quarta-feira e na sexta foi identificada em ação de roubo na cidade.

Leia abaixo relato pormenorizado feito pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM Siloni .🚨GCM Washington .🚨GCM Sernajoto

EM AUXÍLIO VTR-105 .🚨 Subinspetor Paulo .🚨GCM Alehandro

.📍DATA: 17/12/2023

.📍HORA: 23:15

.📍LOCAL: Rua Dom Pedro II, 296 – Parque Olaria

🛑 Recepção/ Porte de drogas

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado deparou com T. A.S. 37 anos montado sobre uma motocicleta Yamaha/ MT-03 (ligada) de cor preta, sem emplacamento, similar a furtada em uma residência no dia 13/12/2023 e a utilizada em um roubo em uma loja na área central no dia 15/12/2023, e que ao visualizar a equipe desceu rapidamente sendo abordado. Realizada a busca pessoal foi localizado em sua posse 04 pedras de crack, R$ 30,00 em espécie e um smartphone Motorola. Averiguada a motocicleta havia uma micha conectada ao miolo, e pesquisada a numeração do chassi foi confirmada ser o mesmo veículo citado do furto, sendo o emplacamento EEY-8550 de Santa Bárbara d’Oeste. Em diálogo nada disse sobre. Diante dos fatos T. foi conduzido ao plantão policial onde após a autoridade tomar ciência do ocorrido autuou T. pelo crime de porte de drogas, este disposto no art. 28 da lei 11.343/06 e receptação disposto no art. 180 do C.P., arbitrando a fiança de R$ 10.000,00, a qual não foi paga, sendo o detido recolhido a cadeia pública municipal ficando à disposição da Justiça, e o dinheiro, drogas, celular e capacete apreendidos, já a motocicleta ressarcida ao proprietário.

