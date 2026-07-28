O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana concluiu, nesta segunda-feira (27), o manejo sanitário do grupo dos psitacídeos com o atendimento a 22 araras de quatro espécies: arara-canindé, arara-piranga, arara-vermelha e arara-azul, a maior entre os psitacídeos.

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Durante o procedimento, a equipe técnica realizou a contenção das aves, pesagem, verificação de microchip, avaliação clínica e vermifugação, seguindo o protocolo de acompanhamento periódico da saúde dos animais.

“Cada manejo deve levar em conta as particularidades de cada espécie. Em relação às araras, devido à força dos bicos e dos pés dessas aves, é fundamental que a equipe receba treinamento constante sobre as técnicas adequadas de contenção para garantir a segurança de todos, como ocorre aqui no Parque”, explicou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

A força do Parque Ecológico

“O Parque cuida atentamente dos animais que estão abrigados no local, buscando lhes garantir uma boa qualidade de vida. Isso fica evidente nos cuidados constantes e periódicos que eles recebem da equipe técnica”, reforçou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.