A pastora Celinha Penariol surgiu como nome mais forte

para compor como vice a chapa do Republicanos em Nova Odessa. O pré-candidato a prefeito pelo partido é o ex-secretário de Saúde do governo Bill Vanderlei Cocato.

O grupo teria um evento na última quarta-feira para apresentar o grupo de pré-candidatos a vereador e selar o nome de Cocato como força na cidade.

O evento foi adiado para data posterior e fez aumentarem os boatos sobre a pressão para que Cocato leve seu grupo para apoiar o ex-prefeito Bill, que vem para concorrer como grande adversário do prefeito Leitinho Schooder (PSD).

A indicação da pastora serve para reduzir a pressão sobre o grupo de Cocato.

