A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta sexta-feira (26) o formulário on-line para solicitar o uso do Teatro Municipal Manoel Lyra. Os pedidos podem ser feitos por meio do site www.culturasbo.com/solicitacaodeuso/teatromunicipal. O objetivo é planejar e organizar totalmente de forma on-line a agenda 2024, junto dos artistas e produtoras, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

A pessoa interessada deve preencher e enviar o formulário com antecedência mínima de 15 dias da data que se pretende utilizar o equipamento. Após feita a solicitação, a gestão do Teatro Municipal entrará em contato, fará a emissão da viabilidade de deferimento e providenciará a formalização do Termo de Autorização de Uso.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Cultura e Turismo atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, pelo e-mail agendacultura@santabarbara.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3455.7000.

Sobre o Teatro

O Novo Teatro Municipal “Manoel Lyra” tem capacidade para acomodar 596 pessoas e estrutura completa de som e iluminação. A Prefeitura executa um amplo projeto na casa de espetáculos, com a troca do telhado, remodelação de toda a fachada, reforma dos sanitários públicos localizados no hall de entrada, reforma do café, ampliação e reforma de todo o hall de entrada, com novo piso, iluminação e decoração, troca de todo o piso externo, inclusive do passeio público e novo paisagismo, além da reforma de todo o pavimento superior, onde encontra-se instalada a Secretaria de Cultura e Turismo e pintura do prédio.