O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) levou um estafe

para acompanhar a vitória do Rio Branco sobre o XV de Jaú este domingo na cidade que fica a 100 km de Americana. O Rio Branco bateu o XV por 3 a 0 com atuação de gala e garantiu o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista em 2025.

O Tigre fará a final contra a Francana, dona da melhor campanha da 1a fase do torneio. Serão duas partidas, a primeira em Americana e a finalíssima em Franca.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) ainda não divulgou os dias e horários das partidas de ida e volta da final do Campeonato Paulista série A4.

