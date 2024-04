Cerca de 5 mil pessoas realizaram no domingo (28) as provas do concurso público 01/2024

aberto pela Câmara Municipal de Americana para o preenchimento de treze vagas em cargos do quadro permanente de servidores e formação de cadastro reserva. A prova objetiva teve 50 questões de múltipla escolha para os cargos de Analista de Comunicação, Contador, Controlador Interno, Historiador e Procurador Jurídico e 40 questões para os demais cargos. Os candidatos a procurador jurídico tiveram ainda prova discursiva.

O gabarito preliminar já está disponível na página especial do concurso no site da Câmara (https://www.camara-americana.sp.gov.br/paginas/concurso-publico) ou diretamente na área do candidato no site da empresa responsável, no link: https://www.avancasp.org.br/informacoes/123/. A classificação final deverá ser divulgada até o dia 05 de junho.

Candidatos interessados em apresentar recurso contra o gabarito preliminar poderão fazê-lo no dias 29 e 30 de abril mediante requerimento dirigido ao AVANÇASP, exclusivamente por meio da “Área do Candidato” no endereço eletrônico www.avancasp.org.br, conforme as regras do edital do concurso.

A divulgação do resultado dos recursos contra o gabarito preliminar, do gabarito oficial definitivo, das provas discursiva e de títulos e do resultado final preliminar está prevista para 22 de maio. A divulgação do resultado final definitivo está prevista para o dia 05 de junho.

Inscritos passaram de 5 mil

O concurso recebeu um total de 5.228 inscrições válidas (realizadas dentro do prazo e efetivadas com o pagamento da taxa). O cargo de Oficial Legislativo, que requer Ensino Médio completo, foi o mais procurado com 3032 inscrições. Serão quatro vagas com carga de 40 horas semanais e salário inicial de R$ 3.915,59.

O segundo cargo com mais inscritos foi o de Procurador Jurídico, com 739 interessados. Serão duas vagas com carga de 40 horas semanais e salário inicial de R$ 9.054,30.

O processo seletivo possui vagas para candidatos com Ensino Fundamental completo (Auxiliar de Manutenção – 1 vaga e Motorista – Cadastro Reserva); Ensino Médio/Técnico completo (Assistente Técnico Audiovisual – 1 vaga, Oficial Legislativo – 4 vagas, Oficial de Informática – 1 vaga, Técnico de Áudio e Vídeo/TV Câmara – 1 vaga e Encarregado de Patrimônio e Manutenção – Cadastro Reserva); e Ensino Superior completo (Analista de Comunicação – 1 vaga, Controlador Interno – 1 vaga, Historiador – 1 vaga, Procurador Jurídico – 2 vagas e Contador – Cadastro Reserva). Todos os cargos possuem carga horária semanal de 40 horas.

