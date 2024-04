Sumaré será contemplada com 189 novas unidades habitacionais de interesse social

por meio do programa estadual Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI). O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 26, pelo governador Tarcísio de Freitas. O prefeito Luiz Dalben e deputado Dirceu Dalben acompanharam a cerimônia, realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Mais notícias da cidade e região

As casas serão construídas no Jardim das Palmeiras, na região central da cidade. As famílias com renda de até três salários mínimos receberão um subsídio de R$ 13 mil do programa, permitindo que seja negociada a compra das moradias diretamente com as construtoras com projetos habilitados na modalidade CCI.

O anúncio faz parte do projeto de construção de mais de 43 mil moradias em 231 municípios paulistas. O investimento previsto é de R$ 5,26 bilhões, entre contratações diretas e aporte de subsídios para a iniciativa privada.

“A gente está entregando muita habitação e temos que mostrar essa conta porque é algo muito significativo. É o maior programa habitacional da história de São Paulo. Não é só o maior, é muito maior porque estamos falando de entregar seis ou sete vezes a média de moradias entregues em outras gestões. Com a provisão direta da CDHU e as cartas de crédito imobiliário que estão funcionando muito bem, a gente vai baixar o déficit habitacional depois de muito tempo”, afirmou Tarcísio.

“Para mim é uma honra e uma alegria muito grande participar desse anúncio, que amplia a concretização do sonho da casa própria na cidade. Já entregamos mais de 6 mil títulos de regularização fundiária e essa parceria com o governo do Estado vai permitir que mais famílias tenham seus lares e moradia digna. É um grande investimento na área habitacional de Sumaré, que contribui com o desenvolvimento da cidade. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas pela parceria e ao deputado Dirceu Dalben por intermediar nossas necessidades”, disse o prefeito Luiz Dalben.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP