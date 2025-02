PAT Americana com 404 vagas; destaque carpinteiro e costureira

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 404 vagas de emprego disponíveis, entre elas 14 para auxiliar de produção, 15 para ajudante geral, 15 para carpinteiro, 16 para operador de Balancim, 60 para operador de caixa, 10 para pedreiro, 15 para promotor de vendas, 53 de estágio e 29 para o programa Jovem Aprendiz.

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

Para as vagas de estágio e Jovem Aprendiz, as pessoas devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta, das 9h às 16h. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp (19) 99773-8266 ou pelo telefone (19) 3705-1500 – Ramal Americana.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 3

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Estampador – Sem Experiência 3

Ajudante de Montagem – Com Experiência 1

Ajudante de Motorista – Com Experiência 1

Ajudante de Produção – Com Experiência 3

Ajudante de Tecelão – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 15

Ajustador Mecânico – Com Experiência 1

Analista de E-commerce – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 4

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 2

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1

Auxiliar de Carga e Descarga – Sem Experiência 2

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Com Experiência 1

Auxiliar de Enfesto / Corte – Sem Experiência 1

Auxiliar de Instalação – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 6

Auxiliar de Produção – Com Experiência 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 14

Auxiliar de Refrigeração – Sem Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado – Sem Experiência 2

Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado Automotivo – Sem Experiência 2

Caldeireiro – Com Experiência 1

Carpinteiro – Sem Experiência 15

Chapeiro – Com Experiência 1

Chefe de Desenvolvimento de Novos Produtos – Com Experiência 1

Consultor Externo de Vendas – Com Experiência 6

Coordenador de Preparação Têxtil – Com Experiência 1

Cortador de Tecidos – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 12

Cumim – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 1

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica – Com Experiência 1

Eletricista Predial – Com Experiência 1

Encarregados de Obras – Com Experiência em Geotécnica 5

Estampador de Tecidos – Com Experiência 3

Faxineiro – Com Experiência 2

Fisioterapeuta – Sem Experiência 1

Fresador CNC – Com Experiência 1

Garçom- Com Experiência 1

Lavador de Carro – Sem Experiência 1

Lavador de Peças – Sem Experiência 5

Líder Operacional – Com Experiência 1

Mangoteiro – Com Experiência 5

Mecânico de Ar Condicionado – Automotivo – Com Experiência 2

Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado – Com Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 1

Mecânico Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico Montador – Com Experiência 1

Montador de Andaime – Com Experiência 6

Montador de Painéis Elétricos – Sem Experiência 4

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Motorista Entregador – Com Experiência 1

Operação de Mesa de Corte – Com Experiência 2

Operador de Acabamento Têxtil – Com Experiência 2

Operador de Balancim – Sem Experiência 16

Operador de Bomba de Concreto – Com Experiência 3

Operador de Caixa – Sem Experiência 60

Operador de Máquina Perfuratriz – Com Experiência 5

Operador de Rama Têxtil – Sem Experiência 2

Operador de Telemarketing – Sem Experiência 2

Operador de Tinturaria Têxtil – Com Experiência 3

Operador e Programador de Centro de Usinagem – Com Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 1

Pedreiro – Sem Experiência 10

Pintor – Sem Experiência 2

Polidor de Automóveis – Sem Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 5

Preparador de Automotivo – Com Experiência 1

Professor de Educação Física – Sem Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 15

Revisor de Tecidos – Com Experiência 2

Soldador TIG – Com Experiência 15

Tecelão para Tear Jato D’água – Com Experiência 1

Técnico em Nutrição – Com Experiência 1

Trabalhador Rural – Sem Experiência 1

Vendedor de Loja – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 23

Estágio em Área da Saúde 2

Estágio em Contabilidade 4

Estágio em Design 2

Estágio em Direito 2

Estágio em Educação Física 2

Estágio em Engenharia 5

Estágio em Ensino Médio 8

Estágio em Pedagogia 4

Estágio em Química 1

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Jovem Aprendiz Arco Administrativo 21

Jovem Aprendiz Arco Comércio e Varejo 1

Jovem Aprendiz Arco Logística 4

Jovem Aprendiz Arco Produção 3