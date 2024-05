Pego em flagrante levando objetos de loja em Santa Bárbara

Após ser irradiado via COPOM uma ocorrência de averiguação de atitude suspeita, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o endereço indicado, Rua da Ervilha, no bairro Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, onde o indivíduo, um vigilante de 38 anos, foi abordado portando uma mala com vários objetos. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (7).

Durante a busca pessoal, o abordado já confessou ter cometido o furto no estabelecimento. Diante do fato, o indivíduo foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da justiça.

