Pensamentos acelerados, respiração descompassada, procrastinação, tensão muscular e cansaço são alguns dos sintomas que comprovam a desarmonia do corpo e mente. No livro ZensorialMente, publicado no Brasil pela Latitude, o neurocientista argentino e pesquisador em biologia molecular e genética, Estanislao Bachrach apresenta exercícios práticos para estimular a capacidade do ser humano de administrar as emoções nos diferentes campos energéticos, com o intuito de alcançar uma vida mais “zen”.

Ao sentir a necessidade de compreender cada emoção que sentia, a fim de encontrar um equilíbrio físico, emocional e mental, Bachrach passou a registrar e analisar as pequenas vibrações do humor que influenciavam a própria saúde no cotidiano. A partir da sutileza de cada ação que exercia – movimento das articulações, mudança na respiração de acordo com o ambiente social em que estava inserido, conversas para soluções de problemas e, até mesmo, a consciência do “eu” –, o autor constatou o corpo como um “órgão sensorial”. Ou seja, capaz de reagir a estímulos internos e externos.

Segundo o especialista, as moléculas e partículas da composição física são energizadas e vibram em uma frequência única e, de acordo com cada pensamento e ação executada diariamente, esta energia é capaz de oscilar positivamente ou negativamente. Desta forma, as pessoas que possuem ideias mais positivas têm menos chances de desenvolverem doenças, enquanto indivíduos negativos podem ter mais complicações físicas e mentais ao longo da vida.

Desenvolver o poder de compreender e distinguir as sensações mais sutis do seu corpo permitirá que você entre em um estado de calma atenta, na qual suas ações serão guiadas mais pela intuição e suas sensações que por seu esforço consciente. Esse é um estado zen.

(ZensorialMente, p.26)

Estanislao Bachrach explica que a não compreensão dessas emoções também é capaz de alterar as reações corporais. “O corpo e cérebro ficam no piloto automático e começam a estabelecer respostas emocionais padrões que geram desconforto físico e mental: como calor quando sente ódio, temor quando se tem medo ou dor de barriga em momentos de raiva.” Para controlar estes estímulos prejudiciais e a liberação inconsciente de energia, o autor propõe experiências sensoriais e uma jornada de introspecção, como: meditação, yoga e a prática do mindfulness – método de respiração e atenção plena nos acontecimentos presentes.

Com dicas e atividades simples para executar diariamente, Bachrach estimula o leitor a exercitar a inteligência sensorial, composta pela habilidade de prestar atenção e capacidade de registrar em harmonia o que a mente e o corpo estão “dizendo”, como parte de um sistema maior, visceral e unificado. Mais do que um livro, ZensorialMente é um convite para uma viagem interna que pode ajudar a responder questões profundas e alcançar maior clareza e comprometimento para uma vida com mais propósito e tranquilidade.

Estanislao Bachrach é especialista em liderança, inovação, inteligência emocional e mudança. Já atuou como instrutor em Pediatria na Harvard Medical School, professor na Torcuato di Tella Business School e presidente da Crimson, que lidera e organiza programas educacionais mesclando inovação científica, tecnológica e no âmbito da saúde. Ele é pesquisador em biologia molecular e genética relacionadas ao desenvolvimento da inovação biológica, principalmente na área da saúde. A extensa formação de Bachrach inclui graduação em Ciências, Matemática e Biologia na Argentina, doutorado na França e pós-doutorado nos EUA.

