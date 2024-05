Após mais de 3 bilhões de doses distribuídas, a vacina da AstraZeneca

e da Universidade de Oxford contra a covid-19 está sendo retirada do mercado. A companhia farmacêutica AstraZeneca disse que estava “incrivelmente orgulhosa” da vacina, mas havia tomado uma decisão comercial.

Segundo a empresa, o surgimento de novas variantes do coronavírus fez com que a demanda se voltasse para as vacinas mais recentes e atualizadas.

Estima-se que sua vacina tenha salvado milhões de vidas durante a pandemia, mas ela também causou coágulos sanguíneos raros e, algumas vezes, fatais.

Na corrida para acabar com os lockdowns impostos ao redor do mundo na pandemia, a vacina foi desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford em tempo recorde. Um processo que normalmente leva 10 anosfoi realizado em cerca de 10 meses.

Em novembro de 2020, ela foi anunciada como “uma vacina para o mundo”, uma vez que era muito mais barata e fácil de armazenar do que outras vacinas contra covid-19. A AstraZeneca havia concordado em fabricá-la em massa.

Inicialmente, ela serviu de base para os planos do Reino Unido de vacinar a população e sair do lockdown.

