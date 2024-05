Na última quinta-feira (25), a PremiumAds, empresa líder no setor adtech no Brasil, promoveu um webinar de alto impacto para falar sobre o comportamento e as tendências de audiência para publishers no país e no mundo.

O evento, que atraiu profissionais da indústria de news e media, apresentou um estudo inédito realizado pela Similarweb, plataforma de inteligência e competitividade digital reconhecida por sua capacidade de reunir dados valiosos sobre ecossistemas digitais em 190 países.

“Conforme os dados da Similarweb, os sites de notícias receberam 77 bilhões de visitas no primeiro trimestre de 2024, em todo o mundo, o segmento teve leve retração de 0,7% no volume de acessos em comparação com o primeiro trimestre de 2023. No Brasil, esses canais também apresentam alta relevância, tendo em média 125,8 milhões de visitantes únicos mensais e um score de popularidade de 77,1%”, analisa Riadis Dornelles, COO da PremiunAds.

Especializada em estratégias de tecnologia programática qualificada, a PremiumAds acompanha de perto os dados do setor, tendo em vista que o sucesso de campanhas digitais dependem de uma seleção precisa de espaços para a exibição de anúncios.

“A internet se tornou um universo muito amplo, por vezes sem qualificação. Toda marca que tem a intenção de rodar campanhas digitais precisa estar amparada por esse tipo de acompanhamento e verificação. Do contrário, vai investir numa mídia programática ineficaz, que não impacta ninguém ou impacta o público errado”, alerta ele.

O estudo da Similarweb foi apresentado por Arlei Bueno, senior sales manager da empresa. Entre os pontos destacados por ele, estavam as tendências da indústria news e media no Brasil e no mundo, tecnologias desse setor no país, o perfil e comportamento da audiência e qualificação do investimento.

“Essa visão permitiu aos participantes do webinar identificar estratégias eficazes para engajar e reter os usuários em um ambiente digital cada vez mais competitivo e qualificado, que é esse de news e media”, frisa Riadis.

Entre as recomendações do estudo aos publishers do setor, três chamaram mais atenção:

Aplicativos crescem, mas com estabilidade. É importante que os publishers ajustem suas estratégias de distribuição de conteúdo e anúncios;

A necessidade de combate a fake news é cada vez maior e deve ser prioridade nos modelos de negócio;

A pulverização e descentralização de tráfego de notícias entre publishers, redes sociais e Google é benéfica para o setor.

O COO da PremiumAds acrescenta que as estratégias de marketing exigem cada vez mais performance, inteligência de mercado e tecnologia assertiva para publicidade digital.

“O webinar foi um evento informativo e inspirador, com a apresentação desse estudo, que é muito valioso. Os dados trouxeram à tona questões perspicazes sobre o futuro do setor de publishers no Brasil, que se fortalece a cada dia e, por isso, merece atenção dos profissionais do marketing de forma geral”, finaliza.