Pesquisa revela que interesse dos homens por procedimentos estéticos cresce 82,5%

Nos últimos anos, a busca por procedimentos estéticos entre homens no Brasil tem crescido de forma notável. Uma pesquisa realizada pela Allergan, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, revelou que 82,5% dos homens no país desejam realizar algum tipo de procedimento estético.

Esse dado reflete uma mudança significativa na percepção dos homens em relação à cirurgia plástica, antes vista como uma prática frequentemente entre o público feminino.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos cinco anos, a procura por esses procedimentos por parte do público masculino aumentou substancialmente. Passou de apenas 5% para impressionantes 30%, representando um aumento notável de 72 mil para 276 mil intervenções anualmente.

Dr. Josué Montedonio, membro da American Society of Plastic Surgeons e referência em cirurgias plásticas na cidade de Santos, notou um aumento de 10% na procura de procedimentos estéticos por homens em sua clínica.

Dentre as intervenções mais populares, destaca-se a cirurgia de ginecomastia, cirurgia realizada recentemente pelo Ex-BBB Eliezer. Esse procedimento visa a remoção do excesso de tecido mamário do peitoral, suavizando a aparência das mamas e eliminando a semelhança com o aspecto feminino.

”A ginecomastia é uma preocupação frequente entre os homens e a cirurgia oferece uma solução eficaz para esse problema que afeta 40% da população masculina do país” comenta Dr. Josué.

Outro procedimento muito procurado é a rinoplastia, que pode ser realizada tanto por razões estéticas quanto para corrigir problemas funcionais, como respiratórios, traumas nasais, ou simplesmente para proporcionar uma estética nasal que corresponda às preferências do paciente.

Além disso, a blefaroplastia é mais uma cirurgia comum entre os homens. Essa intervenção é realizada para tratar condições como o excesso de pele nas pálpebras superiores ou inferiores, bolsas de gordura visíveis e a flacidez que podem resultar em uma aparência cansada ou envelhecida.

”A crescente procura por cirurgias plásticas entre os homens no Brasil é um reflexo da mudança nas atitudes em relação à estética e ao bem-estar. Os homens estão se tornando mais conscientes de suas opções para melhorar sua aparência e, consequentemente, sua autoestima”, finaliza o Dr. Josué.

LEIA TAMBÉM: Brasil tem mais influenciadores do que médicos e advogados

Sobre

O Dr. Josué Montedonio Nascimento possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos (2004). É sócio da Associação Paulista de Medicina, da Sociedade Brasileira de Queimaduras, membro da Federación Latino Americana de Queimaduras, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da American Society of Plastic Surgeons. Atualmente é sócio na Clínica AudiMontedonio

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP