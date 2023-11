Ainda dá tempo de emagrecer para o verão?

Corpo- A contagem regressiva para o Verão já começou!

E, em todos os anos, acontece a mesma coisa: grande parte das pessoas corre para as academias e rende-se às dietas milagrosas. Mas será que isso realmente funciona?

Para a nutricionista Beatriz de Oliveira, que já transformou os hábitos alimentares de mais de 150 pessoas, mantendo uma rotina de exercícios físicos e uma dieta calculada e específica para cada organismo, é possível emagrecer de maneira saudável, sem voltar para o reganho de peso. “Colocando isso em prática, em 30 dias, podem ser eliminados até 6 kgs. Lembrando que esses quilos eliminados devem ser de gordura”, reforça a especialista.

Para conquistar esse objetivo, a nutricionista ensina orientações para colocar em prática desde já em sua rotina:

priorize sempre os alimentos naturais, pois eles têm o papel de nutrir o nosso corpo. São eles: frutas, legumes e verduras. Daria para mencionar uma quantidade ideal diária?

evite ao máximo o fastfood, pois esses alimentos possuem calorias vazias que não agregam em nada na alimentação. Muito pelo contrário: como são ricos em gordura, apenas farão o ponteiro da balança subir;

não encare os carboidratos como verdadeiros vilões. Pães integrais, arroz, batata e macarrão geram energia para o nosso organismo. O segredo está na quantidade que podem consumidos: duas porções de frutas diárias e legumes e verduras sempre no almoço e jantar, pelo menos 1/4 do prato;

invista nas proteínas, principalmente se você deseja ganhar massa muscular. Boas opções são: frango, iogurte natural e ovos;

hidrate-se! Tomar água é essencial em todas as fases da vida. Por isso, seu corpo deve ser hidratado ao longo dia. A regra é: seu peso X 35 ml = resultado da quantidade de água diária que você deve consumir. Lembre-se: isso é o mínimo!

aliada à alimentação saudável, pratique uma atividade física por, pelo menos, 30 minutos ao dia. Caminhada é uma excelente opção.

Para completar, a nutricionista Beatriz de Oliveira ainda reforça que todo o cardápio é individual e depende do objetivo de cada pessoa. “Engana-se quem acha que os cardápios da Internet funcionam. Além disso, esse cardápio deve ser baseado em sua rotina e em seus gostos alimentares. Caso contrário, não conseguirá transformar a alimentação saudável em um hábito, fazendo-o desistir sempre e caindo no terrível efeito sanfona”, explica a especialista que tem como objetivo ajudar a atingir o peso ideal, mas sem passar vontade.

Outro fator que prejudica a alimentação ideal é a emoção. Isso mesmo! Muitas vezes, o fator fome não é o principal para se alimentar. A ansiedade, por exemplo, pode fazer você atacar a geladeira! “Muitas pessoas descontam suas emoções na comida, principalmente naquelas mais palatáveis”, alerta Beatriz de Oliveira. Se esse é o seu caso, seguem algumas dicas de ouro da nutricionista:

pratique a autoconsciência. Pergunte-se sempre: “Eu realmente estou com fome?”;

tente identificar os gatilhos emocionais que desencadeiam a vontade de comer, como estresse, solidão ou tédio;

encontre maneiras mais saudáveis para lidar com suas emoções. Para tanto, limite o acesso a alimentos altamente processos e calóricos em sua casa.

Entre em contato:

Nutricionista Beatriz de Oliveira

Instagram: @nutribeatrizoliveira

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP