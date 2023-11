Foi entrar com maconha no CDP e ganhou cana

Uma mulher que tentou entrar com maconha no CDP

acabou sendo presa no domingo em Americana. Ela tinha ido fazer visita a parente que cumpre pena no Centro de Detenção Provisória “AEVP Renato Gonçalves Rodrigues”. A droga estava escondida no órgão genital dela.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), ela foi ‘descoberta’ durante o procedimento de revista. A companheira de um detento foi flagrada pelo aparelho de scanner corporal, que registrou uma anormalidade.

Em uma sala reservada, na presença de uma agente de segurança penitenciária, a mesma retirou do corpo o embrulho, que continha 100 gramas de maconha. Questionada pela policial penal, ela confessou ter um invólucro introduzido em seu órgão genital.

Depois de ser fichada, a mulher foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou o flagrante. A SAP instaurou procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade do detento que receberia o entorpecente.

