Prefeitura de Americana faz pedidos de 12 obras para o Novo PAC

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Gestão de Convênios, formalizou o pedido de 12 obras, em diversas áreas, para o Novo PAC do Governo Federal, por meio da plataforma Transferegov. As propostas cadastradas estão divididas nos eixos: Água para Todos; Educação; Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social Inclusiva e Saúde.

As solicitações do município são para as seguintes obras: execução de reservatório de água tratada, denominado “reservatório pulmão”, para o bairro Cordenonsi; construções de duas unidades de Educação Infantil nos bairros Jardim Barra do Cisne I e Jardim da Balsa; construção de Centro Cultural CEU da Cultura, no Jardim das Orquídeas; reforma com obras de engenharia e arquitetura do Museu Histórico e Pedagógico Municipal “Dr. João da Silva Carrão” – Museu do Salto Grande; construção de dois Espaços Esportivos Comunitários nos bairros Jardim das Flores e Jardim Nossa Senhora Aparecida; construção de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps-AD), no Frezzarin; e construção de quatro Unidades Básicas de Saúde nos bairros Jardim Santarosa, Nielsen Ville, Jardim da Balsa e Jardim Jacyra.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância dos pedidos para o município. “São obras importantes e que precisamos buscar recursos de outras esferas para viabilizar. É isso que temos feito desde o início da nossa gestão, por meio de parcerias com o Estado e o Governo Federal, realizar as ações que Americana tanto precisa nas variadas áreas, permitindo uma melhor qualidade de vida à população”, afirmou.

O vice-prefeito Odir Demarchi falou sobre o trabalho conjunto entre as secretarias. “O cadastro desses pedidos só é possível graças ao trabalho dos servidores das secretarias, com a organização fundamental da Secretaria de Gestão de Convênios. Estão todos de parabéns e que venham muitos frutos para nossa cidade”, comentou.

O secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, explicou que agora as propostas cadastradas e todas as documentações enviadas serão analisadas pelos respectivos ministérios. “As secretarias municipais não mediram esforços para que um grande número de propostas fosse cadastrado, com o objetivo de angariar o maior número de aprovações e recursos para investimento em obras em nosso município”, informou Zerbetto. “Cumprimos rigorosamente os prazos estabelecidos, agora, aguardamos os próximos passos que serão indicados pelo Governo Federal”, completou.