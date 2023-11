PRTB anuncia apoio à pré-candidatura de Cocato

PRTB no apoio- Em um movimento que ajuda a definir o cenário político local, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Nova Odessa anunciou oficialmente seu apoio à pré-candidatura de Vanderlei Cocato (Republicanos) à prefeitura. A decisão foi comunicada por Denis Manoel Pereira, presidente do PRTB Nova Odessa, que destacou a entrada do partido em um projeto de renovação e um novo modelo de atuação política na cidade. Leia + sobre política regional

O anúncio ocorreu durante um evento especial, que reuniu membros do PRTB, lideranças locais e apoiadores de Cocato. Denis Manoel Pereira expressou entusiasmo em relação à parceria entre o partido e o pré-candidato, destacando que a decisão reflete a busca por uma abordagem mais dinâmica e inovadora na gestão pública de Nova Odessa.

“Estamos ingressando em um projeto de renovação, trazendo um novo jeito de fazer política para Nova Odessa. Acreditamos que Vanderlei Cocato é a pessoa certa para liderar esse movimento e implementar as mudanças necessárias para o progresso da nossa cidade”, afirmou Denis Manoel Pereira.

Cocato, por sua vez, expressou sua gratidão pelo apoio do PRTB e enfatizou o compromisso com uma visão de administração transparente, participativa e voltada para as reais necessidades da população.

“Recebo com muita alegria o apoio do PRTB. Estamos construindo um projeto sólido, baseado no diálogo e na participação popular. Juntos, planejamos uma gestão que atenda aos anseios da comunidade, promovendo o desenvolvimento e a qualidade de vida em Nova Odessa. Agradeço o suplente de deputado estadual e nosso líder regional, Ricardo Molina, e ao governador Tarcísio de Freitas pelo elo que estamos construindo para Nova Odessa”, declarou Cocato.

O presidente do PRTB de Americana e membro dos Diretórios Estadual e Nacional, Luiz Gustavo Klein, compartilhou sua visão sobre o apoio a Cocato. “Vemos em Vanderlei Cocato um líder comprometido com a renovação e o desenvolvimento de Nova Odessa. Estamos confiantes de que essa parceria será benéfica para a cidade”, destacou Klein.

Rachel de Carvalho, presidente Estadual do PRTB, também comentou o apoio ao pré-candidato. “Vanderlei Cocato representa uma proposta inovadora e alinhada com os valores do PRTB. Acreditamos em sua capacidade de promover uma gestão transparente e participativa “, afirmou Rachel de Carvalho.

O anúncio do apoio do PRTB à pré-candidatura de Vanderlei Cocato representa um marco significativo na política local, indicando uma mudança de paradigma e a busca por soluções inovadoras para os desafios enfrentados pela cidade.