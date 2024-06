Pets merecem cuidados redobrados com temperaturas mais baixas

Pets e cuidados- Após uma longa temporada com as temperaturas acima

dos 30ºC, os termômetros começam a abaixar e a menos de 1 mês para a chegada do inverno o frio já dá as caras. Manhãs e noites mais geladas requerem cuidados redobrados com os pets. Em Campinas, por exemplo, a temperatura média diária já a partir do começo de junho será de 25ºC, com mínima de até 10ºC e, apesar de os animais terem uma temperatura média mais elevada que a humana – entre 2 e 3ºC a mais – e de os pelos manterem os bichinhos mais aquecidos naturalmente, os cuidados neste período devem ser redobrados.

Dicas de prevenção

Entre as dicas de prevenção estão rotinas simples do dia a dia, como não permitir que durmam em pisos frios, ter sempre disponível uma caminha ou tapete com cobertor para que eles possam ficar quentinhos e evitar, principalmente nos dias mais gelados, atividade físicas em excesso ao ar livre.

Segundo Hebert Justo, sócio e diretor médico veterinário da +Pet, algumas raças como ShiTzu, Buldogue e Pug são as mais suscetíveis à gripe, assim como os gatos. Os sintomas de gripe em pets são basicamente os mesmos dos humanos: espirros, coriza, tosse com muco, perda de apetite, prostração e febre.

“É difícil para o tutor identificar a febre no animal, mas se ele está mais prostradinho, quietinho e, ao mesmo tempo, ofegante, com movimentos respiratórios rápidos, pode ser febre”, explica Justo. Também como em humanos, nos bichinhos a gripe sem tratamento adequado pode evoluir para problemas respiratórios mais sérios. Por isso, aos primeiros sintomas, procurar um veterinário é sempre o mais indicado”.

Vacinação

Por isso, é muito importante a vacinação da gripe nos pets, mesmo estando saudáveis, pois além de prevenir contra a gripe evita outras infecções respiratórias e complicações. “A atitude preventiva é sempre melhor que a curativa. Nós trabalhamos com uma vacina nasal, muito tranquila para aplicar, pois não tem agulha e tem ação muito rápida – cerca de 36 horas depois o pet já está imunizado”, diz.

Em Campinas, o Hospital +Pet está na Av. Dr. Heitor Penteado, 861, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, região do Taquaral (foto abaixo). O Hospital +Pet é a primeira unidade na capital paulista e a quinta da rede. O hospital é um centro de excelência em medicina veterinária, com tudo o que o tutor busca para a saúde do seu pet. No mesmo local, o tutor tem desde as consultas, exames, farmácia e pet shop. Outra grande vantagem é que todos os serviços do Hospital +Pet são também ofertados por meio do Plano de Saúde +Pet, uma ferramenta facilitadora para tornar acessível um atendimento veterinário de excelência para animais de estimação.

