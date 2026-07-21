Suspeitos foram flagrados com entorpecentes, dinheiro e celulares durante ações do 48º BPM/I na segunda-feira (20)

Duas ações do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I) realizadas na tarde de segunda-feira (20) resultaram na prisão de dois homens por tráfico de drogas nas cidades de Sumaré e Hortolândia. As ocorrências terminaram com a apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Carregando sacola em viela

A primeira prisão ocorreu no Jardim Calegari, em Sumaré. Durante patrulhamento, uma equipe da 2ª Companhia realizava incursão por uma viela do bairro quando avistou um homem de 23 anos carregando uma sacola. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.

Durante a revista, os militares localizaram diversos entorpecentes e dinheiro em espécie dentro da sacola. Segundo a Polícia Militar, o homem confessou que comercializava drogas no local.

Foram apreendidos 242 gramas de cocaína, 67 gramas de crack, 59 gramas de maconha, 26 gramas de dry, além de dois aparelhos celulares e R$ 271 em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada no 5º Distrito Policial de Sumaré, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

Estojo com entorpecentes

A segunda ocorrência foi registrada no Jardim Conceição, em Hortolândia. Durante averiguação de uma denúncia sobre tráfico de drogas, policiais da 3ª Companhia visualizaram um homem de 20 anos que, ao perceber a presença da equipe, tentou fugir carregando um estojo.

O suspeito foi alcançado e, durante a abordagem, os policiais encontraram no estojo porções de maconha, crack, cocaína e dry, além de R$ 185 em dinheiro e um aparelho celular.

Questionado, o homem admitiu que realizava a venda de entorpecentes no bairro. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Hortolândia, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça.