Rua que ligará Av. Panaíno à Vila Inema (Hortolândia) recebe guias e sarjeta

Obra acompanhada pela Prefeitura de Hortolândia é um prolongamento da rua Sérgio Sidnei de Souza

Mais uma obra da Prefeitura de Hortolândia proporcionará a abertura de novos caminhos, com planejamento e sustentabilidade garantindo o desenvolvimento urbano e social da cidade. Na região da Vila Inema, uma nova via está sendo implantada a partir da Rua Sérgio Sidnei de Souza, com ligação direta na avenida Panaíno, no trecho próximo de onde foi construída uma PI (Passagem Inferior). Nesta semana, os trabalhos se concentram na concretagem de guias e sarjetas.

Parte da obra é responsabilidade da Prefeitura; outra parte, é realizada por um empreendedor. De acordo com a Secretaria de Obras, o viário terá 635 metros de extensão. e será uma opção de acesso ao novo Parque Socioambiental em construção no Jardim Santa Emília. O novo viário também trará benefícios diretos para os bairros Chácaras Reymar, Vila América, Jd. Sumarezinho e Jd. do Braz.

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“As obras do novo Parque Socioambiental do Jardim Santa Emília e Vila Inema representam mais um passo importante para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Aqui, já realizamos a canalização do córrego Jacuba, uma obra essencial que trouxe mais segurança, saneamento e dignidade para a região. Agora, avançamos com um espaço que vai unir lazer, esporte, convivência e cuidado com o meio ambiente. É assim que acreditamos na cidade: resolvendo problemas históricos e devolvendo áreas qualificadas para as pessoas”, destacou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

De acordo com a Secretaria de Obras, a implantação do Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília é uma continuidade da obra de canalização do Córrego Jacuba, intervenção concluída em janeiro deste ano. A previsão é que a obra do parque seja concluída neste semestre. Quando ficar pronto, o Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília terá extensão de 1,2 km, beneficiando moradores de toda a cidade.

Todas as obras na região do Jd. Santa Emília são realizadas com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

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