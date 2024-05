Policiais salvam bebê de 45 dias engasgado em Santa Bárbara

A Polícia Militar recebeu, via COPOM, informações de que no Condomínio Jade, em Santa Bárbara d’Oeste, uma criança com 45 dias de vida estaria engasgada em sua residência. Apesar da distância em que se encontravam as equipes, foi possível chegar rapidamente ao local.

No local, a mãe da criança, agente administrativo de 30 anos, informou aos policiais que seu filho estava engasgado e desacordado, momento em que entregou a criança para o Cb PM Reis e, com apoio do Cb PM Gomes, foi feita rápida análise da situação e iniciou-se a manobra de Heimlich para desengasgo e desobstrução das vias aéreas da criança.

Já em segurança, rapidamente a equipe se deslocou com o bebê até o Pronto Socorro Afonso Ramos para o atendimento especializado dos profissionais da saúde. No hospital, a criança foi atendida e realizou exames pertinentes e posterior foi liberada aos cuidados dos seus pais.

